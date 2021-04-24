TFF 1. Lig'de Menemenspor, yarın Eskişehirspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'in 32. haftasında ligde 15. sırada yer alan Menemenspor yarın, daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında ligde 15. sırada yer alan Menemenspor yarın, daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. Menemenspor-Eskişehirspor karşılaşması Menemen İlçe Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak. Ligde galip gelemediği son 8 karşılaşmada 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Menemenspor, son 3 haftaya düşme hattının üzerindeki Akhisarspor'un 5 puan önünde girdi. Yarın Altay'ı konuk edecek Akhisarspor'un yenilmesi halinde Menemenspor'un ligde kalmayı garantilemesi için sadece 1 puan yetecek. Ligde son sırada yer alan Eskişehirspor'un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti. Eskişehirspor ile Menemenspor ligin ilk devresinde 2-2 berabere kalmıştı.

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