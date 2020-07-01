TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesinin ardından Adanaspor, bitime 3 hafta kala küme düştü. Eskişhirspor'dan sora lige veda eden Turuncu beyazlılar, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci ekip de belli oldu. 31. hafta karşılaşmasında Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, küme düştü.
Bitime 3 hafta kala 21 puanda 17. sırada yer alan turuncu beyazlılar, düşme hattının bir basamak üste bulunan Boluspor'un puanını 30'a çıkarmasıyla matematiksel olarak lige veda etti.
Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor, geçtiğimiz hafta sonu küme düşen Eskişhirspor gibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:50
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü - Son Dakika Spor
Son Dakika 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu