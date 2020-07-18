TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ne zaman oynanacak? - Son Dakika

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ne zaman oynanacak?

Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.

Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.

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Son haftaya play-off iddiasıyla giren Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük'ün 3-0 mağlup etmesiyle play-off dışında kaldı.


Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.


Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.


Play-off yarı final programı şöyle:


22 Temmuz Çarşamba


21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)


26 Temmuz Pazar


21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)


21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)


Düşen son takım da belli oluyor


TFF 1. Lig'de normal sezon yarın saat 17.30'daki Eskişehirspor- Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak. Bu müsabakaların ardından Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:54 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ne zaman oynanacak? - Son Dakika Spor
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