TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor

TFF 1. Lig'de play-off finalistleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım play-off etabıyla belirlenecek. Yarınki yarı final rövanş maçlarının ardından 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçının adı belli olacak.

Yarı finalin ilk maçında İzmir'de Altay'a 3-2 kaybeden İstanbulspor, rakibini yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadedele hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Diğer eşleşmede ise ilk maçı evinde 1-0 kazanan bir diğer İzmir ekibi Altınordu, Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

(Sabri Kalkar/İHA)