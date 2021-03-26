TFF 1. Lig'de son 10 sezonda 182 teknik direktör görev yaptı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de son 10 sezonda 182 teknik direktör görev yaptı

26.03.2021 12:03
TFF 1. Lig'de son 10 sezonda 182 teknik direktör görev yaptı, System.String[]

Teknik direktör değiştirmeyen takım sayısının 5'e düştüğü TFF 1. Lig'de, son 10 sezonda 182 çalıştırıcı görev yaptı.

Teknik direktör değiştirmeyen takım sayısının 5'e düştüğü TFF 1. Lig'de, son 10 sezonda 182 çalıştırıcı görev yaptı.

Sezonun ilk yarısında 10 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, ikinci devrede Tuzlaspor ve Altay'dan sonra İstanbulspor da teknik heyetinde değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Geçen sezondan beri takımlarının başında olan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ve Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'ın yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren, Bursaspor'da Mustafa Er ve GZT Giresunspor'da Hakan Keleş, sezon başından bu yana görevlerine devam ediyor.

Son 10 sezonda 182 isim

2011-2012'den bu yana 10 sezonda geçici isimler hariç 182 teknik direktörün görev yaptığı TFF 1. Lig'de, bu süreçte 22 farklı ekip 33 kez sezon boyunca teknik direktörünü değiştirmedi.

Altınordu'nun 6 sezonda teknik direktör istikrarını bozmadığı ligde Adanaspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bucaspor, Manisaspor ve Samsunspor ikişer kez, 1461 Trabzon, Adana Demirspor, Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Başakşehir, Eskişehirspor, Hatayspor, İstanbulspor, Karşıyaka, Kartalspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor da birer kez sezonu başladığı teknik direktörle tamamladı.

Rekor Hüseyin Eroğlu'nda

Altınordu'da dokuzuncu, TFF 1. Lig'de ise takımıyla altıncı sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, en istikrarlı teknik isim olarak dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig'de Cihat Arslan, Fuat Çapa, Levent Eriş, Reha Erginer ve Sait Karafırtınalar iki, Bayram Bektaş, Besim Durmaz, Erhan Altın, Giray Bulak, Hamza Hamzaoğlu, Hüseyin Kalpar, İlhan Palut, İrfan Buz, İsmail Ertekin, İsmail Kartal, Kemal Özdeş, Mustafa Reşit Akçay, Osman Özdemir, Osman Özköylü, Serkan Özbalta, Ünal Karaman ve Yalçın Koşukavak da birer kez sezon boyunca takımlarını çalıştırma fırsatı buldu.

İstikrarlı isimler

2011-2012 sezonundan bu yana teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:

2011-2012: Adanaspor (Levent Eriş), Akhisarspor (Hamza Hamzaoğlu), Bucaspor (Sait Karafırtınalar), Kartalspor (Besim Durmaz), Konyaspor (Osman Özdemir)

2012-2013: 1461 Trabzon (Mustafa Reşit Akçay), Adanaspor (Levent Eriş), Bucaspor (Sait Karafırtınalar), Karşıyaka (Cihat Arslan), Manisaspor (Reha Erginer)

2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)

2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)

2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)

2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)

2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)

2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)

2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)

Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Adanaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de son 10 sezonda 182 teknik direktör görev yaptı - Son Dakika Spor


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