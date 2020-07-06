TFF 1. Lig'de son durum ne? Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? - Son Dakika

TFF 1. Lig'de son durum ne? Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak?

TFF 1. Lig'de 32. hafta yapılan üç müsabakayla sona erdi.

TFF 1. Lig'de 32. hafta yapılan üç müsabakayla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti.

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Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.


LİDER HATAYSPOR SON DAKİKADA KAZANDI


Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü Adana Demirspor'un 5 puan önünde girdi.


Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.


SÜPER LİG'E KİM ÇIKACAK?


1- Hatayspor (60)


2- BB Erzurumspor (56)


3- Adana Demirspor (55)


4- Bursaspor (55)


5- Akhisarspor (54)


6- Fatih Karagümrük (53)


7- Altay (51)


Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:


Ekol Göz Menemenspor- Adanaspor: 4-2


Bursaspor- Altınordu: 1-0


Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0


Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2


Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2


Adana Demirspor-Altay: 2-2


Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1


Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1


Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3


PUAN DURUMU


TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P


-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---


1. HATAYSPOR 32 17 9 6 43 26 17 60


2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 16 8 8 37 25 12 56


3. ADANA DEMİRSPOR 32 15 10 7 65 41 24 55


4. BURSASPOR 32 17 7 8 46 36 10 55


5. AKHİSARSPOR 32 15 9 8 42 35 7 54


6. FATİH KARAGÜMRÜK 32 14 11 7 50 36 14 53


7. ALTAY 32 13 12 7 46 35 11 51


8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 32 12 8 12 45 44 1 44


9. KEÇİÖRENGÜCÜ 32 11 11 10 26 25 1 44


10. GİRESUNSPOR 32 12 8 12 37 42 -5 44


11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 32 11 9 12 39 43 -4 42


12. İSTANBULSPOR 32 8 13 11 44 40 4 37


13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 32 8 11 13 31 44 -13 35


14. ALTINORDU 32 7 12 13 33 42 -9 33


15. BOLUSPOR 32 5 15 12 27 40 -13 30


16. OSMANLISPOR 32 7 9 16 37 52 -15 27


17. ADANASPOR 32 3 12 17 29 50 -21 21


18. ESKİŞEHİRSPOR 32 7 6 19 34 55 -21 12


Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.


GELECEK HAFTANIN PROGRAMI


Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:


11 Temmuz Cumartesi:


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)


12 Temmuz Pazar:


17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)


17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)


17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)


17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:52 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de son durum ne? Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? - Son Dakika Spor
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