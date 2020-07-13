TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika

TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı


TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:


17 Temmuz Cuma


20.00 Menemenspor - Altınordu


18 Temmuz Cumartesi


17.30 Giresunspor - Altay


17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor


17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü


17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor


17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor


17.30 Hatayspor - Bursaspor


19 Temmuz Pazar


17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor


17.30 Eskişehirspor - Boluspor - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika Spor
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Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
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