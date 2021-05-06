TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika

TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor

06.05.2021 11:03
TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlıyor.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlıyor.

Haftanın açılış karşılaşmasında Beypiliç Boluspor, saat 16.00'da Eskişehirspor'u sahasında ağırlayacak.

Günün ikinci maçında ise Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi son haftaya taşındı.

67'şer puan ve averajla sıralanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan ikisi pazar günü Süper Lig vizesi alacak.

61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana ulaşan Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde, play-off'ta yer alacak 4. ve son ekip 57 puanı bulunan Altınordu veya 55 puanlı Ankara Keçiörengücü olacak.

Süper Lig biletini alan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinde, üçüncü takım ile altıncı, dördüncü ekiple de beşinci karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de son haftanın programı ve puan durumu şöyle:

Yarın:

16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Puan Durumu

OGBMAYAVP
1.ADANA DEMİRSPOR33207660263467
2.GZT GİRESUNSPOR33207652242867
3.YILPORT SAMSUNSPOR331910456302667
4.İSTANBULSPOR33187860342661
5.ALTAY331931162362660
6.ALTINORDU3316985345857
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ331671046281855
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR33148114542350
9.TUZLASPOR33145144551-647
10.BURSASPOR33144155654246
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR33126154547-242
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR33116163541-639
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR3398163548-1335
14.ADANASPOR3397174453-934
15.MENEMENSPOR33713133758-2134
16.AKHİSARSPOR3385203558-2329
17.ANKARASPOR3368193359-2626
18.ESKİŞEHİRSPOR3318242388-658

Futbol Federasyonu, Boluspor, Beypiliç, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika Spor


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