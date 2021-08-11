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TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi için 59. sezon heyecanı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi için 59. sezon heyecanı

11.08.2021 12:40
TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi için 59. sezon heyecanı, System.String[]

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de, artık profesyonel liglerde yer almayan Mersin İdmanyurdu, 35 sezonla en fazla yer alan ekip konumunda bulunuyor.

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de, artık profesyonel liglerde yer almayan Mersin İdmanyurdu, 35 sezonla en fazla yer alan ekip konumunda bulunuyor.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, 19 takımın katılımıyla 59. kez büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında 13 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den lige çıkan Eyüpspor Ankara'da karşılaşacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele edecek. Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Takımlar

1963-1964'ten beri 180 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 64 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Manisa, bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Mersin İdmanyurdu, 35 sezon bu ligde mücade etti. Mersin İdmanyurdu'nu 34 sezonla Denizlispor ile Sakaryaspor izledi. Ayrıca Karşıyaka ile Konyaspor 33'er, Aydınspor ile Beypazarı Şekerspor 32'şer, Adana Demirspor ile Orduspor 31, Adanaspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Manisaspor da 30'ar kez bu organizasyonda mücadele etti.

Yükselenler ve düşenler

Daha önce 7 kez 1. Lig'de mutlu sona ulaşan Samsunspor'un ardından, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu 6 defa bir üst lige çıktı.

Adanaspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı, 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

2019-2020 sezonu bitiminde tüm profesyonel liglerde olduğu gibi düşmenin kaldırıldığı TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 173 takım küme düştü. Lige 7 kez veda eden Manisaspor'u, 6 kezle Giresunspor, 5'er kezle de Düzcespor, Elazığspor ve Uşakspor takip etti.

Play-off

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 26 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük ve son olarak Altay mutlu sona ulaştı.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Mersin İdmanyurdu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi için 59. sezon heyecanı - Son Dakika Spor


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