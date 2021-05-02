TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u yenen Altınordu, play-off şansını son haftaya taşıdı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u yenen Altınordu, play-off şansını son haftaya taşıdı

02.05.2021 09:37
TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u yenen Altınordu, play-off şansını son haftaya taşıdı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu, son maçını kazandığı takdirde play-off'a kalmayı başaracak.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu, son maçını kazandığı takdirde play-off'a kalmayı başaracak.

Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından çıktığı 4 müsabakada galibiyeti bulunmayan Altınordu, dün konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Son haftaya 57 puanla Ankara Keçiörengücü'nün 2 puan önünde giren Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u yendiği takdirde Ankara Keçiörengücü maçının sonucuna bakılmaksızın play-off'ta mücadele etme hakkı kazanacak. İzmir temsilcisinin puan kaybı halinde Ankara Keçiörengücü'nün Bursaspor deplasmanında alacağı sonuç play-off'ta yer alacak son ekibi belirleyecek.

Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında olası puan eşitliğinde Başkent temsilcisi rakibini geride bırakacak.

Doğum gününde ilk golünü attı

Futbol hayatına Belçika'da başladıktan sonra 2018-2019 sezonunda Altınordu'ya transfer olan 1 Mayıs 1994 doğumlu Kahraman Demirtaş, 27. yaş gününde Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Türkiye'de Altınordu'nun yanı sıra Niğde Anadolu'da kiralık olarak mücadele eden Kahraman Demirtaş, ligde ve kupada 49 maça çıktı.

Altınordu'da sakatlığı nedeniyle 6 maçtır forma giyemeyen deneyimli futbolcu Sinan Osmanoğlu, dün oyuna sonradan dahil oldu.

Futbol Federasyonu, Altınordu, Tuzlaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u yenen Altınordu, play-off şansını son haftaya taşıdı - Son Dakika Spor


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