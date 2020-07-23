TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu karnesi - Son Dakika

TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu karnesi

Kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı isimle mücadele etme imkanı buldu.

TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu karnesi, System.String[]

Kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı isimle mücadele etme imkanı buldu.

Gelecek sezon kadrolarında en fazla 8 yabancı bulundurabilecek ekiplerin tüm haklarını kullanması halinde, bu isimlerden en az birinin 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olması gerekecek. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan 6'sı müsabaka listesine alınabilecek, 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda forma giyebilecek.

2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise takımlar 5 yabancı isme lisans çıkartabilecek ve bunlardan 4'ünü sahaya sürebilecek.

2019-2020 sezonunda 127 futbolcu forma giydi

Altınordu'nun sadece yerli futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ligde, diğer 17 ekipte 127 yabancı isim şans buldu. Bu isimlerden 5'i sezonu iki ayrı ekipte geçirdi.

Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Tomislav Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Cesar Grup Ümraniyespor), Kamal Issah (Eskişehirspor-İstanbulspor), Jeremy Bokila (Hatayspor-Keçiörengücü) ve Marko Milinkovic (Eskişehirspor-Giresunspor), iki farklı takımda süre alan isimler oldu.

En fazla yabancıyı Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük oynattı

Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, ligde 11'er yabancı oyuncuya süre vererek bu alanda zirvede yer aldı.

Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor 9'ar, Adanaspor, Altay, Ekol Göz Menemenspor ve Giresunspor 8'er, Akhisarspor, Bursaspor, Hatayspor ve İstanbulspor 7'şer,

Keçiörengücü 6, Eskişehirspor ile Osmanlıspor da 4'er yabancı futbolcu oynattı.

En fazla süre alan İbrahim Sehic oldu

Ligde forma giyen yabancı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehic, 34 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Sehic'i, 33 maçta 2 bin 904 dakika sahada kalan Altay'dan Marco Paixao, 32'şer maçta mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'dan Gentian Selmani (2 bin 880 dakika), Osmanlıspor'dan Erik Ayuk (2 bin 871 dakika) ve yine aynı takımdan Jovan Blagojevic (2 bin 873 dakika) izledi.

Ekol Göz Menemenspor'da Henry Onoka, Keçiörengücü'nde Idrissa Diarra

ve Hatayspor'da Joseph Akomadi en az süre alan isimler oldular.

En golcü isim Marco Paixao

Ligde toplam 301 kez rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncular içinde, Altay'dan Marco Paixao 22 golle en skorer isim oldu.

Paixao'yu, 12 golle Giresunspor'dan Raul Rusescu ve 10 golle Cesar Grup Ümraniyesporlu Ghislain Gimbert izledi.

TFF 1. Lig'de en fazla süre alan 10 yabancı oyuncu şöyle:

Oyuncu Takım Maç Süre Sarı Kırmızı Gol

İbrahim Sehic B.B. Erzurumspor 34 3060 3 1 0

Marco Paixao Altay 33 2904 4 0 22

Gentian Selmani Ekol Göz Menemenspor 32 2880 4 0 0

Eric Ayuk Mbu Osmanlıspor 32 2871 8 0 3

Jovan Blagojevic Osmanlıspor 32 2703 5 0 4

Edin Cocalic Akhisarspor 31 2677 8 0 1

Abdullahi Shehu Bursaspor 31 2632 5 1 4

Patrick Etoga Atchom İstanbulspor 29 2610 7 0 0

Erik Sabo Fatih Karagümrük 30 2608 10 0 7

Yonathan Del Valle Giresunspor 32 2604 7 1 7

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:34 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu karnesi - Son Dakika Spor
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