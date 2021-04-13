TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın ve 15 Nisan Perşembe günü yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Emre Malok
16.00 Adanaspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- İstanbulspor: Murat Erdoğan
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaraspor- Altay: Çağdaş Altay
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Bülent Birincioğlu
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor