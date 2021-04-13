TFF 1. Lig'de yarın ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın ve 15 Nisan Perşembe günü yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Emre Malok

16.00 Adanaspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- İstanbulspor: Murat Erdoğan

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ankaraspor- Altay: Çağdaş Altay

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Bülent Birincioğlu