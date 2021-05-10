TFF 1. Lig'de yükselen takımlar belli oldu: Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'de - Son Dakika

TFF 1. Lig'de yükselen takımlar belli oldu: Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'de

10.05.2021 10:50

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, 26 yıllık hasretine son vererek Süper Lig'e yükseldi. Adana Demispor'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Giresunspor ise Süper Lig biletini cebine koyan ikinci kulüp oldu. Play-off mücadelelerinde ise Samsunspor'un rakibi Altınordu olurken İstanbulspor da Altay'la eşleşti. Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek final karşılaşmaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 1.Lig'de Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor şampiyonluğa ulaştı. Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Mavi Şimşekler, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Giresunspor da Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan 2. takım oldu.

BÜYÜK HASRET SON BULDU

En son 1994-1995 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig şimdiki ismiyle Süper Lig'de mücadele eden Mavi Şimşekler büyük hasreti sonlandırdı. Teknik Direktör Samet Aybaba ise kariyerinde 3. kez bir takımla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamış oldu. Futbolcular maça özel olarak bastırılan 'Şampiyon' yazılı tişörtleriyle kutlamalar yaptı. Aybaba aha önce 1996-1997 Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

44 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine ulaştı. Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret durumdaydı.

SAMSUNSPOR VE ADANASPOR PLAY-OFF'A KALDI

Haftaya 70 puanla giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1, aynı puanla 2. sırada giren Giresunspor ise yine deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçerek Süper Lig biletlerini aldı. Haftaya 2. sırada başlayan ve rakiplerinin kaybını bekleyen Samsunspor ise Adanaspor'u 2-0 yenerek 70 puanla sezonu 3. tamamladı ve playoff mücadelesinin içinde kaldı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Süper Lig iddiası için play-off oynayacak Samsunspor'un rakibi Altınordu oldu. Samsunspor ile Altınordu arasındaki play-off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü Samsun'da oynanacak. Bir diğer play-off maçında da İstanbulspor'un rakibi Altay oldu. İlk maç 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek final karşılaşması ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 1. Lig'de yükselen takımlar belli oldu: Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'de

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Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de yükselen takımlar belli oldu: Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'de - Son Dakika Spor


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