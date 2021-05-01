TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu - Son Dakika

TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu

01.05.2021 18:18

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor kayıp yaşamadı. Takımlar zirve iddialarını son haftaya taşıdı. Akhisarspor ise Giresunspor'a 3-0 mağlup olarak ligden düşen 3. takım oldu.

1.Lig'de şampiyonluk yarışındaki kıyasıya mücadele son haftaya taşındı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren 3 takım da bu hafta hata yapmadı. Haftaya lider giren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

AKHİSAR KÜME DÜŞTÜ

Bir diğer zirve adayı Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadele sonrası Akhisarspor, TFF 1. Lig'den düşen 3. ve son takım oldu. Yılport Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını son haftaya taşıdı. Ümraniyespor'u 1-0 yenen Altay ile Tuzlaspor'u 3-2 yenen Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.

TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu

Adana Demirpor, Giresunspor, TFF 1. Lig, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Hayri Baş: Yahu bu kadar da olmaz ya. Resmen ite kaka akp takımları lige dolduruluyor. İptal edilen gole bakın yayıncı bile işin içinde. Her zevkimizi aldınız elimizden artık defolun pis yiyiciler. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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