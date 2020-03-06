TFF 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren

TFF 1. Lig 26. haftası, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlar arasında zirveyi yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak.

Ligi ilk 2 sırada bitirenin direkt Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 4 takımın da play-off mücadelesine kalacağı ligde yarın ve pazar günü kritik maçlar oynanacak.

Yarın, 49 puanla lider durumdaki Hatayspor ile 45 puanla ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, saat 14.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Maçta, hakem Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kamil Çetin yapacak.

Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile maç kaybetmedi

Bordo-beyazlı ekipte bu sezon, 3. teknik direktör göreve getirildi.

Sezona teknik direktör İlhan Palut ile başlayan ancak 6. hafta sonrasında genç teknik adam ile yollarını ayıran Hatayspor'da, daha sonra Bayram Toysal göreve getirildi.

Bayram Toysal ile de 22. hafta maçının ardından yollarını ayıran Hatayspor'da, teknik direktör olarak Mehmet Altıparmak'a görev verildi.

Altıparmak yönetiminde 3 maça çıkan bordo-beyazlılar, 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplamayı başardı.

Deneyimli teknik adam öncesinde Hatayspor, liderliğini sürmesine rağmen 3 hafta galibiyet yüzü görememişti.

Hatay ekibi geçen sene Süper Lig'in "kıyısından" dönmüştü

Geçen sezon sonunda, play-off finalinde yenilerek Süper Lig'in "kıyısından" dönen bordo-beyazlılar, bu sezon sonunda şampiyon olarak direkt bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Liderliğini sürdüren Hatay ekibi, bu sezon play-off mücadelesine kalmadan bu hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Hatayspor, yükselmesi halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Erzurum ekibinde zirve hesapları

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, zirve hesapları yapıyor.

Erzurum ekibi, 49 puanla lider durumdaki rakibine üstünlük kurarak, 45 olan puanını 48'e, aradaki farkı da bire indirmeyi planlıyor.

Bu haftanın kritik maçında kazanan takım, Süper Lig yolunda önemli bir adım atacak.

Zirve mücadelesinde önemli maç Adana Demirspor- Fatih Karagümrük arasında

Ligin zirve mücadelesini yakından ilgilendiren diğer kritik maçında ise 3. sıradaki Adana Demirspor ile 6. durumda bulunan Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Pazar günü saat 16.30'da, İstanbul Vefa Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ile Cemil Tunç yapacak.

41 puanlı Adana Demirspor ile 38 puanlı Fatih Karagümrük, bu maçı kayıpsız geçip üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

Adana Demirspor yükselişte

Ara transfer döneminde takıma kattığı oyuncularla yükselişe geçen Adana ekibi, son 10 haftada 7 galibiyet 2 beraberlikle 23 puan toplama başarısı gösterdi.

Mavi-lacivertliler, ligdeki en önemli rakiplerinden Hatayspor ile geçen hafta yaptığı maçta ise berabere kalarak bir puanla yetindi.

Adana Demirspor, bu hafta play-off potasındaki rakibi Fatih Karagümrük'ü yenerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.