TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

32. dakikada yeşil siyahlı oyuncu Gökhan Süzen'in yaptığı asist ile Ömer Şişmanoğlu bulduğu pozisyonla Denizlispor 1-0 öne geçti.

35. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında rakibi hızla geçerek meşin yuvarlağı fileler ile buluşarak Denizlispor 2-0 farkla öne geçti.

46. dakikada oyuncu değişikleri gerçekleştirilerek Denizlispor ikinci yarıya başladı.

64. dakikada Ömer Şişmanoğlu atağa geçtiği sırada yaptığı faul ile sarı kart gördü.

76. dakikada Denizlispor, oyunda baskı kurmaya çalışırken Özdemir yaptığı çalımlar ile topu Adanaspor'un kalesine kadar sürükledi. Yapılan şut ile top dışarı çıktı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Cemal Alpay xx, Özcan Sultanoğlu xx

Denizlispor: Adam Stachowıak xx, Çeçenoğlu x, Özdemir xx, Oğuz Yılmaz xx, Aissati xx (Derici dk. 81), Leo xx, Süzen xx, Darri xx (Depe dk. 86), Muhammed Gönülaçar xx, Şişmanoğlu xx(Çelik dk. 78), Brıce Florentın xx(Onazı dk. 66 xx),

Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Tusha, Ulaman, Kıryolcu,

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Adanspor: Çapkınoğlu xx, Yüksel xx, Ozegovıc x, Donkor xx (Fıratcan dk. 46 x), Paul Bruns xx, Korkmaz xx (Özkan dk. 57 xx) Rüştü Hanlı xx, Uğurcan xx, Benjamın xx, Erdoğan xx (Innocent dk. 77) Ahmethan xx,

Yedekler: Soylu, Özdemir, Kaya, Kadir, Ardıç, Aksu,

Teknik Direktör: Yılmaz Akbaşlı

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 32, 35) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Roche, Paul Bruns, Ahmethan Köse (Adanaspor), Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe (Denizlispor) - DENİZLİ