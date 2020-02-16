TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu)

17 dakika önce

TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını Onur Ergün ve Papa Diouf'un attığı gollerle İstanbulspor 2-0 önde kapattı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Onur Ergün, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:21 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
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