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TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu)
17 dakika önce
TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:21 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını Onur Ergün ve Papa Diouf'un attığı gollerle İstanbulspor 2-0 önde kapattı. - BALIKESİR
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