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TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - Keçiörengücü: 0 (ilk yarı)
7 saat önce
TFF 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:11 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti. - BALIKESİR
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