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TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
14 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - İSTANBUL
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