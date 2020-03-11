TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

14 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı., System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:10 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
15:10 Denizlisporlu futbolcular Gençlerbirliği maçına 3 puan parolası ile çıkacak
15:08 BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı
15:08 Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
15:06 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 15:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]