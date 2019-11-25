Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.
Son Dakika Spor TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı. - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı., System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giray Bulak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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