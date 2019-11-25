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TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
Karagümrük'te Giray Bulak dönemi Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!