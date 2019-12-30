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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Balıkesirspor ile yollarını ayıran Tomislav Glumac'ı...
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Balıkesirspor ile yollarını ayıran Tomislav Glumac'ı kadrosuna kattı. Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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