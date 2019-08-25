Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Hatayspor: 4
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TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Hatayspor: 4

14 dakika önce

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Hatayspor: 4, System.String[]

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu skorla İzmir ekibi ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Hatayspor puanını 6'ya çıkardı.


Maçtan dakikalar:


21. dakikada Selim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta iyi yer tutan Selmani topun sahibi oldu.


34. dakikada Gökhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mirkan'ın vuruşunda top kaleci Selmani'den döndü, seken topu önünde bulan Hamza müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.


37. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner rakibini geçip kaleyi yokladı, top direkten döndü.


42. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Selim'in sağdan ortaladığı top doğrudan ağlarla buluştu. 0-1


47. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşta ortaladı top kaleye yöneldi, Akın parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.


50. dakikada Hamza'nın sağdan kestiği topa Mirkan kafayı vurdu, kaleci Selmani köşe giden topu bloke etti.


53. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün bir vuruş yapan Gökhan Karadeniz, kalecinin solundan topu filelere yolladı. 0-2


60. dakikada Caner'in soldan pasıyla topla buluşan Selim'in vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu Selim, ağlara gönderdi. 0-3


90+1. dakikada Menemenspor savunmasının ofsayt beklentisi sebebiyle durmasıyla topu önünde bulan Mirkan, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4


Stat: Atatürk


Hakemler: Caner Ak xx, Burak Cansız xx, Furkan Ürün xx


Ekol Göz Menemenspor: Selmani xx, Semih xx (Sangare dk. 46 x), Trtovac xx, Diakite xx, Alberk xx, Taşkın xx (Galip dk. 67 x), Muhammed xx, Murat Erdemir xx, Murat Elkatmış x, Mustafa xx (Tayfun dk. 56 x), Hüseyin xx


Yedekler: Erhan, Ali, Ali Keten, Ercan, Halil İbrahim


Teknik Direktör: Ramazan Kurşunlu


Hatayspor: Akın xx, Furkan x (Hamza dk. 19 x), Yusuf xx, Sadi xx, Mesut xx, Rayane xx, Kubilay xx, Gökhan xxx (Quali dk. 84 ?), Caner xxx, Selim xxx (Barbosa dk. 72 x), Mirkan xx


Yedekler: Ömer, Soner, Hamza, Yasin, Buğra


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Selim (dk. 42 ve 60), Gökhan (dk. 53), Mirkan (dk. 90+1) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Murat Elkatmış (dk. 29) (Ekol Göz Menemenspor)


Sarı kartlar: Semih, Murat Elkatmış, Tayfun (Ekol Göz Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, İzmir, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:23 Kaynak: İHA
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