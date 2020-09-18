TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 2. haftasının açılış maçında Eskişehirspor , evinde konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı

ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak

Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi

Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı

Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor