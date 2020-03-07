TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


26. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Mete Kaan'ın ceza yayından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.


30. dakikada sol köşe gönderinden Bekir'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


39. dakikada beraberlik için yüklenen Eskişehirspor'da soldan ceza sahasına hareketlenen Cemali'nin sert şutu üstten auta gitti.


53. dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Furkan'ın şutu kalecide kaldı.


84. dakikada Giresunspor'un kontra atağında topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girerek kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 0-2


Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Mevlüt Çelik xx, Bedirhan Altunbaş x (Erdal Akdari dk. 86 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furkan Balaban xx, Tolga Yakut x (Alperen Kocabaş dk. 46 x), Mehmet Özcan xx, Kıvanç Karakaş xx (Furgan Polat dk. 46 x), Mete Kaan Demir xx, Metehan Altunbaş xx, Cemali Sertel xx


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Coşkun, Hasan Ulaş, Berkay Tanır, Muhammet Yahya


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Giresunspor: Metin Erol xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Güven xx, Mıchel Landel xx, Rusescu xx (Özgür Can dk. 86 ?), Milinkovic xx (Mehmet Taş dk. 56 ), Del Valle Rodriguez xx, Uğur Akdemir x, Bekir Yılmaz


xx (Rodrigues da Silva dk. 66 x)


Yedekler: Adriano Fachini, Berkan Yıldırım, Murat Akça, Muhayer Oktay, Alpay Koçaklı, Veysel Karani


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Ahmet Kesim (dk. 30), Del Valle (dk. 84) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Rusescu, Landel (Giresunspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:34 Kaynak: İHA
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