TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 GZT Giresunspor: 5

Goller: Eren Tozlu (dk. 7), Balde (dk. 25 ve 71), Hayrullah (dk. 43), Himmet (dk. 88) (GZT Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor , evinde konuk ettiği GZT Giresunspor 'a 5-0 mağlup oldu.

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu