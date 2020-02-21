TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Hatayspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Hatayspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Hatayspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Hatayspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mete Kaan'ın içeri kat ederek yaptığı vuruş kalecide kaldı.


38. dakikada Aabid Rayane'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı sert vuruş direkten döndü.


52. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.


70. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in yerden sert vuruşu az farkla auta gitti.


71. dakikada Alperen Kocabaş'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği serbest vuruşu kaleci yumruklarken dönen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.


85. dakikada Gökhan Karadeniz'in sol kanattan içeri kestiği ortada ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirkan Aydın'ın şutu az farkla auta gitti.


87. dakikada Helder Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşa arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal Akdari'ye çarparak ağlara gitti. 0-1


Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Mevlüt Çelik xx, Alperen Kocabaş xx, Erdal Akdari xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx (Onur Bayramoğlu dk. 90 ?), Kıvanç Karakaş xx (Furkan Balaban dk. 77 xx), Mete Kaan Demir xx, Metehen Altunbaş xx (İbrahim Halil Öner dk. 67 x), Cemali Sertel x


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uygur, Selman Çiftkanatlı, Tolga Yakut, Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez x, Aabid Rayane xx, Mirkan Aydın xx, Selim Ilgaz x (Idır Ouali dk. 64 x), Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 90 ?), Yasin Güreler xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Venkov Popov xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Helder Barbosa dk. 76 x)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Erdal Akdari (dk. 87 k.k.) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Selim Ilgaz, Sadi Karaduman (Hatayspor), Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Karadeniz, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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