TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


3. dakikada Mehmet Feyzi'nin kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Kıvanç'ın şutu direkten döndü.


6. dakikada Volkan Şen'in yerden ortasında topla buluşan Traore topu dışarı gönderdi.


11. dakikada Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Volkan Şen, ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1


35. dakikada atağa hızlı çıkan Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-2


48. dakikada Bedirhan'ın vuruşunda kaleciden dönen topu İbrahim Halil tamamladı. 1-2


54. dakikada Volkan Şen'in ceza yayı üzerinden rakiplerini geçerek yaptığı vuruşu Ekrem Kılıçaraslan tokatlayarak çıkarttı.


55. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambol sonucu topu önünde bulan Tayyip Talha'nın vuruşu ile Adana Demirspor golü buldu. 1-3


57. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç takımının dördüncü golünü attı. 1-4


62. dakikada topsuz alanda çıkan tartışmalar sonucu Adana Demirspor'da Erkan Zengin direkt kırmızı kart görürken, Eskişehirspor'da ise Kıvanç Karakaş ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Burak Cansız xx


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Mevlüt Çelik x, Hasan Ulaş Uygur x (Berkan Tanır dk. 72 x), Bedirhan Altunbaş x, Erdal Akdari x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furkan Balaban x (Metehan Altunbaş dk. 46 xx), İbrahim Halil Öner x (Doğukan Ünal dk. 80 ?), Kıvanç Karakaş x, Alperen Kocabaş x, Cemali Sertel x


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Coşkun, Tolga Yakut, Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut, Buğra Çağlıyan


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Hasan Kılıç xx, Mehmet Uslu xxx, Adil Demirbağ xx, Aias Aosman xx (Vedat Bora dk. 68 x), Erkan Zengin xx, Volkan Şen xx (Berk Yıldız dk. 59 x), Traore xx, Mehmet Akyüz xx, Tarık Çamdal xx (Khadim Rassoul dk. 76 x), Tayyip Talha Sanuç xx


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Jakub Kosecki, Tevfik Altındağ, Pa Amat Dibba, Sinan Kurt


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 48) (Eskişehirspor), Volkan Şen (dk. 11), Mehmet Akyüz (dk. 35), Tayyip Talha (dk. 55), Hasan Kılıç (dk. 57) (Adana Demirspor)


Kırmızı Kartlar: Kıvanç Karakaş (dk. 62) (Eskişehirspor), Erkan Zengin (dk. 62) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Alperen Kocabaş, Erdal Akdari (Eskişehirspor), Tarık Çamdal, Hasan Kılıç (Adana Demirspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
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