TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Milinkovic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Erdal Akdari, kaleciyi geçemedi.
16. dakikada Çağrı'nın yerden vurduğu sert şutu kaleci Melih direk dibinden çıkardı.
19. dakikada gelişen Karagümrük atağında Erkan Zengin takımını öne geçiren golü attı. Ceza sahasında topla buluşan Erkan, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Karagümrük'ün ceza yayında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Erkan Zengin, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
34. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında oluşan karambolde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutu direkten döndü.
50. dakikada Erkan'ın pasında topla buluşan Emeghara rahat pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 0-3
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi vuran Emre Güral, farkı ikiye indirdi. 1-3
85. dakikada Jesse'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Özcan, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Cemal Alpay
Eskişehirspor: Melih Ağa x, Sıssoko x (Mete Kaan Demir dk. 84 ?), Berkay Tolga Dabanlı x, Jesse xx, Emre Güral x, Milinkovic xx (Kıvanç Karakaş dk. 53 x), Issah x (İbrahim Halil Öner dk. 46 xx), Erdal Akdari x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mehmet Özcan xx, Cemali Sertel xx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Furgan Balaban, Hakan Aslantaş, Talha Erdoğan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov xx, Dobrovoljc xx, Barış Başdaş xx, Brahim xxx (Mervan Çelik dk. 78 x), Zeki Yıldırım xx (Barış Özbek dk. 69 xx), Erkan Zengin xxx, Emeghara xx (Alaparslan Erdem dk. 90 ?), Koray Altınay xxx, Erik Sabo xx, Çağrı Ortakaya xx, Bülent Cevahir xxx
Yedekler: Aykut Özer, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Arif Morkaya, Abdulhamit Yıldız,
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Erkan Zengin (dk. 19 ve 25), Emeghara (dk. 50) (Fatih Karagümrük), Emre Güral (dk. 56) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Emre Güral, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Barış Başdaş, Brahim, Koray Altınay, Erik Sabo, Bojan Saranov, Erkan Zengin, Barış Özbek (Fatih Karagümrük) - ESKİŞEHİR