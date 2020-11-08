TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

08.11.2020 15:41
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahasına giren Burak Aydın'ın şutunda kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın sektirdiği top, Uğur Kutlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu topu filelere gönderdi. 0-1

32. dakikada Bilal Ceylan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alimi, dönerek vuruşunu yaptı skora eşitlik getirdi. 1-1

37. dakikada Alimi'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Özcan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

46. dakikada ceza sahası içerisinde Aboudun Sholaja'nın pasında topla buluşun Alimi, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 2-1

51. dakikada sağ kanattan Mustafa Tahir'in orta şut karışımı topunu Eskişehirsporlu kaleci Ekrem Kılıçarslan son anda kornere çeldi.

90. dakikada sol kanattan Soner Gönül'ün ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafa vuruşu yapan Manaj, topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 2-2

90+4. dakikada Manaj'ın ceza sahasında indirdiği topa vuran Cem Ekinci'nin şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi.

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Alper Çetin xx, Uygar Bebek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xxx, Bilal Ceylan xxx, Sezgin xx (Sholaja xxx dk. 27), Mevlüt Çelik xx, Furkan Balaban xx, Erdal Akdari xx, Oluwadeji Alimi xxx, Onur Bayramoğlu xx (Alperen Kocabaş xx dk. 67), Mehmet Özcan xx, Berkay Tanır xx, Talha Erdoğan xx (Onur Arı dk. 88),

Yedekler: Melih Ağa, Onurhan Uyanık, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Doğukan Ünal, Melih Nezir

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Uğur Utlu xxx, Süleyman Olgun xx (İrfan Akgün dk. 45 xx), Barış Alperen Yılmaz xxx (Joseph Dodoo dk.65 xx), Burak Aydın xx (Manaj dk. 79), Cem Ekinci xx, Kone x (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 45),

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Gol: Uğur Kutlu (dk. 14), Manaj (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü), Oluwadeji Alimi (dk. 32 ve dk. 46) (Eskişehispor)

Sarı Kartlar: Oluwadeji Alimi, Furkan Balaban (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika Spor


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