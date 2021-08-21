TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vusal'ın yaptığı vuruşu kaleci Emrullah kornere çeldi.

53. dakikada sol tarafta topu alan Vusal'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanı içine döndü.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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