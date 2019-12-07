Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor'u ağırladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


19. dakikada sol kanatta topla buluşan Emeghara'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Vukovic tek hamlede kontrol etti.


38. dakikada Darri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic kornere çeldi.


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Mrsic'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


Stat: Vefa


Hakemler: Burak Şeker xx, Cemal Alpay xx, Ata Yıldırım xx


Fatih Karagümrük: Saranov xx, Koray xx, Dobrovoljc xx, Fatih xx, Bülent xx, Sabo xx, Arif xx, Çağrı xx, Mervan xx (Turgut Doğan dk. 81 ?), Darri xx (Sosseh dk. 63 x), Emeghara xx (Ramazan dk. 63 x)


Yedekler: Aykut, Alparslan, Hamit, Sercan, Efe


Teknik Direktör: Giray Bulak


Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan xx, Glumac xx, Oğuzhan xx, Batuhan xx, Serdar xx, Sezer xx, Foxi xx (Otoo dk. 72 x), Halil xx (Anıl dk. 88 ?), Hodzic xx, Mrsic xx (Cenk dk. 90+2 ?)


Yedekler: Atilla, Berat, Doğa, Kağan, Celal, Rahmi,


Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel


Sarı kartlar: Okan, Batuhan, Serdar (Balıkesirspor), Mervan (Karagümrük) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:30 Kaynak: İHA
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