TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Eskişehirspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Eskişehirspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Eskişehirspor: 0

14 dakika önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Eskişehirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.


Maçtan dakikalar


33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ndao'nun yaptığı ortada kale önünde Yalçın Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


37. dakikada sol taraftan Bülent Kocabey'in içeri çevirdiği topa Sobiech kontrol ederek aşırtma vuruşunu yaptı. Kale önünde seken topu takip eden Ramazan Civelek'in kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


43. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Metehan'ın dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.


55. dakikada sol taraftan Bülent'in kullandığı köşe vuruşunda Fatih'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


81. dakikada Eskişehirspor kalecisi Ekrem Kılıçarslan topa ceza sahası dışında müdahale ettiği için hakem Bahattin Şimşek kırmızı kartına başvurarak bu oyuncuyu oyundan attı. Oyuncu değişiklik hakkını doldurmuş olan Eskişehirspor'da Bedirhan Altunbaş kaleye geçen isim oldu.


90+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Engin Bekdemir'in kalede bulunan Bedirhan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Bedirhan Altunbaş'ta kaldı.


Stat: Vefa


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Oğuz Terzi xx, Ömer Tevfik Özkoç xx


Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Sabo xx (Zeki Yıldırım dk. 70 x), Emeghara xx, Ramazan Civelek xxx (Engin Bekdemir dk. 62 x), Ndao xx (Darri dk. 85 ?), Sobiech xx


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Çağrı Ortakaya, Erdal Öztürk


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mevlüt Çelik xx, Erdal Akdarı xx, Cemali Sertel xx (Bedirhan Altunbaş dk. 30 x), Alperen Kocabaş xx, Furgan Polat xx (İbrahim Halil Öner dk. 60 x), Furkan Balaban xx, Mete Demir xx (Onur Bayramoğlu dk. 72 x), Mehmet Özcan xx, Metehan Altunbaş xx


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uyğur, Selman Çiftkanatlı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Goller: Ramazan Civelek (dk. 37), Fatih Kuruçuk (dk. 55) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 81) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Sabo(Fatih Karagümrük), Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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