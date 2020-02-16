TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1

20 dakika önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


23. dakikada Attamah'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden yaptığı ortada top Ahmet Kesim'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


24. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jorquera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


39. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kalenin hemen yanından kornere gitti.


42. dakikada Landel, Zeki Yıldırım'a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


70. dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1


79. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmada seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Erdal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


Stat: Vefa


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ata Yıldırım xx, Anıl Usta xx


Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Yalçın xx, Bülent xx, Attamah xx, Jorquera xxx, Zeki xx (Erdal dk. 45 xxx), Sabo xx, Ndao xx (Emeghara dk. 77 x), Sobiech xx (Barış dk. 90 ?)


Yedekler: Murat, Efe, Engin, Çağrı, Ahmet


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Giresunspor: Adriano xx, Uğur xx, Murat xx, Ahmet xx, Muhammed xx, Ahmet İlhan x (Özgür Can dk. 66 x), Landel x, Foguinho xx (Mehmet Güven dk. 76 x), Bekir xx, Valle xx, Rusescu x (Milinkovic dk. 46 x)


Yedekler: Metin, Berkan, İshak, Mehmet Taş, Muhayer, Veysel


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Jorquera (dk. 24), Erdal (dk. 79) (Fatih Karagümrük), Ahmet (dk. 70) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Landel (dk. 42) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Sobiech, Zeki, Yalçın, Erdal, Koray (Fatih Karagümrük), Foguinho, Milinkovic, Muhammed (Giresunspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivassporlu minik taraftarlar, kardan hakem yapıp: Müessesimizde VAR yoktur yazdılar
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Premier Lig sorusu yarışmacıyı yanılttı Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]