TFF 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Manisa FK: 3

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk takım Manisa Futbol Kulübü'nün 3'lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Barış Alıcı'nın pasını alan Kazenga ceza sahası dışından denediği şutunu kaleci Birkan çıkardı.
24. dakikada Orgill'in ceza sahasının içine gönderdiği pası savuşturan Gençlerbirliği savunması, Kouter geri dönen topa sert bir vuruş yapmasıyla fileler sallandı. 0-1
38. dakikada orta sahadan ceza sahası içlerine kadar taşıyan Kazenga, sol çaprazdan denediği topu kaleci Birkan Tetik çeldi.
54. dakikada penaltı için topuna başına geçen Nizamettin Çalışkan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-2
80. dakikada Nizamettin'in ceza sahası içinde sol çapraza bıraktığı topu alıp Gençlerbirliği savunmasını geçen Tormin topu filelere gönderdi. 0-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Akıncık xx, Levent Gümüşdere xx
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx, Kerem Can Akyüz xx (Musa Şahindere dk. 65 x), Grechyshkin xx, Tshibola xx, Rahmetullah Berişbek xx (Kerim Avcı dk. 46 x), Barış Alıcı xx (Arda Tuzcu dk. 84 ?), Kazenga xx (Sallalich dk. 65 x), Sandro Lima xx (İlker Karakaş dk. 57 xx)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Serdarcan Eralp, Gökhan Gül, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Manisa FK: Birkan Tetik xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Sadi Karaduman xx (Kubilay Aktaş dk. 46 x), Erhan Kara xx, Hakan Barış xx (Mustafa Durak dk. 65 x), Nizamettin Çalışkan xx, Kouter xx, Anıl Koç xx (Ouambe dk. 65 x), Orgill xx (Kemal Rüzgar dk. 84 ?), Sertaç Çam xx (Tormin dk. 73 xx)
Yedekler: Samet Karabatak, Hakan Barış, Yiğit Kerem, Birkan Yılmaz, Muhammet Taha Şahin
Teknik Direktör: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu
Goller: Kouter (dk. 24), Nizamettin Çalışkan (dk. 54 pen.), Tormin (dk. 80) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Metehan Mert, Metin Diyadin, Sallalich (Gençlerbirliği) - ANKARA
Kaynak: İHA
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