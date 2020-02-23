TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 2 (İlk yarı sonucu)

13 dakika önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, EH Balıkesirspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 2 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, EH Balıkesirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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