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TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 2 (İlk yarı sonucu)
13 dakika önce
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, EH Balıkesirspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, EH Balıkesirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - GİRESUN
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