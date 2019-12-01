Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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