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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN
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