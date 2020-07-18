TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 Altay: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 Altay: 2

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk etti.

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar


11. dakikada Giresunspor'da Alpay'ın pasıyla ceza sahasına giren Muhammet Himmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Altay'da Cenk topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.


21. dakikada Altay'da ceza sahası dışında topla buluşan Tatos şutu, az farkla kalenin üzerinden auta attı.


24. dakikada Giresunspor'da Murat Akça'nın kullandığı serbest vuruş az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.


27. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Marco Paixo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


32. dakikada Giresunspor penaltı atışı kazandı. Topun başına gelen Del Valle'nin vuruşunu kaleci Cihan'dan çeldi.


33. dakikada Altay'da Kerim Avcı'nın pasını alan Özgür, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2


73. dakikada Giresunspor'da Saruhan orta sahadan topu Del Valle'ye gönderdi. Kale sahasına kadar inen Del Valle, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Anıl Usta xx


Giresunspor: Onurcan Piri xx (Göktan dk. 88 ?), Berkan x (Ahmet dk. 88 ?), Murat Akça xx, Arda Kılıç x, Ertuğrul xx (İshak xx dk. 80) Muhammed Himmet x, Mehmet Taş x, Alpay x (Saruhan xx dk. 55), Atakan x, Veysel x (Semih dk. 80 ?), Del Valle Rodriguez xx


Yedekler: Metin


Teknik Sorumlu: Hakan Kurt


Altay: Cihan xx, Erhan xx, Cenk xx, Abdulhamit xx, Özgür xxx, Kerim xx (Doğa dk.90+2 ?), Yılmaz xx, Andreas Tatos xx (İbrahim xx dk. 80), Turgut xx (Hakan dk. 80 ?), Anton Putsila xx (Helder Luis dk 90 ?), Marco Paixao xxx (Yaser dk. 90+1 ?)


Yedekler: Emre, Kutay, Kazımcan, Arda Gezer, Mustafa


Teknik Sorumlu: Yalçın Koşukavak


Goller: Del Valle Rodriguez (dk. 73) (Giresunspor), Marco Paixao (dk. 27), Özgür (dk. 33) (Altay)


Sarı Kart: Mehmet Taş, Atakan (Giresunspor), Kerim Avcı, Erhan (Altay) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Del Valle, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 Altay: 2 - Son Dakika Spor
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