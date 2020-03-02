Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında ilk yarıyı Landel'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında ilk yarıyı Landel'in golüyle 1-0 önde tamamladı. - GİRESUN
Son Dakika Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu