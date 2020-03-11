TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar


11. dakika Del Valle'nin pasında topla ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top auta çıktı.


26. dakikada Numan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgün Can, Metin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0


55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Özgür Can topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Oğuz Terzi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx


Giresunspor: Metin xxx, Numan xxx, Muhammed Bayır xxx, Mehmet Güven xx, Landel xxx, Ahmet İlhan Özek xxx (Tanase dk. 90 ?), Özgür Can xxx (Alpay dk. 79 x) Murat xx, Del Valle xxx (Mehmet Taş dk. 84 ?), Uğur xx, Bekir xx


Yedekler: Adriano, Berkan, Marko, Muhayer, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk


Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu


Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman xx, Burak x (Kone dk. 71 x, Idrissa Diarra dk. 89 ?), İshak xx, Abdulkadir xx, Bokila xx, Theodore Mendy x (Devrim dk. 63 x), Samet x, Boubacar Dialiba x, Hüsamettin x


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan, Soner, Cem


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Özgür Can (dk. 26) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Mehmet, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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