TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:57 Kaynak: İHA
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