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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:57 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN
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