TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor, Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.
Maçtan dakikalar
16. dakika Menemenspor'da Yusuf Talum'un ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farka yerden dışarı çıktı.
26. dakika Mehmet Aytemiz'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Tolgahan'da kaldı.
59. dakika Anane Tidjani'nin kullandığı serbest vuruş savunmanın arasından geçerek kaleci Tolgahan'da kaldı.
63. dakika Mehmet Aytemiz, orta sahadan aldığı topu ceza sahasının dışına kadar getirerek kaleye şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.
75. dakika Giresunspor'da Napela'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, Balde'nin kafa vuruşuyla kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 1-0
90+4. dakikada Menemenspor'da ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Rasheed'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Mavi xx, Ogün Kamacı xx
Giresunspor: Tolgahan xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Helder Tavares xx (İbrahima Balde dk. 46 xxx), Eren xx (Erol Can dk. 85 xx), Michal Jan Nepala xx, Sadi xx, Muhammet xx (Sergio Antonio dk. 61 x), Hayrullah xx (Kerem dk.61 x), Hüseyin xx (Sergen Piçinciol dk. 90+1 ?)
Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, İshak, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Menemenspor: Gentian Selmani xx, Yusuf xx, Furkan xx, Murat Elkatmış xx, Murat Erdemir xx (Emre dk. 86 ?), Anane Tidjani xx (Oğuz Han dk. 82 ?), Sikiru Olatunbosun xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Bekir Can dk. 71 x), İbrahim Rasheed xxx, David Domgjonas xx
Yedekler: Amir, Abdülkadir, İbrahim Adamu, Ömer, Cem, Rıdvan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: İbrahima Balde (dk. 75) (Giresunspor), İbrahim Rasheed (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Sikiru Olatunbosun, David Domgjonas, Mehmet, Yusuf (Menemenspor) - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA
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