TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 0

90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor , Adana Demirspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu