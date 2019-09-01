Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2
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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2

13 saat önce

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Giresunspor sahasında Hayatspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Giresunspor sahasında Hayatspor'u konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


31. dakikada Hatayspor kalesine hızlı bir şekilde giren Giresunspor'da Mehmet Güven zor pozisyonda çıkardığı pas ile topla buluşan Del Valle sert şutu ile ağları sarstı. 1-0


54. dakikada Gökhan Karadeniz ara pasını aktardı. 2. yarıda oyuna dahil olan Helder Barbosa düzgün bir plaseyle skora denge getirdi. 1-1


77. dakikada Helder Barbosa seri hareketlerle yarı alanı geçip pasını sağ içteki Mirkan'a aktardı. Mirkan, Metin'den sıyrıldı ve açısı dar olmasına rağmen düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2


90+2. dakikada oyuna yeni giren Özgür Can Özcan oyuna son dakikalarda beraberliği getiren golü attı. 2-2


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Gökmen Baltacı x, Oğuz Kağan Çalışır x


Giresunspor: Adriano Fachini x (Mertin Erol dk. 46 x), Mehmet Taş xx (Özgür Can dk. 84 x), Ahmet Kesim xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven xx (Stallone Limbombe dk. 65 xx), Bekir Yılmaz xx, Michel Landel xxx, Ahmet İlhan xxx, Jonathan Del Valle xxx, Raul Rusescu xx


Yedekler: Alperen Aydın, Orhan Aktaş, Murat Akça, Renan, Alpay


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Hatayspor: Akın Alkan x, Hamza Gür x, Yusuf Abdioğlu x, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Abid Rayane x (Helder Barbosa dk. 46 xx), Selim Ilgaz xx (Soner dk. 88 ?), Gökhan Karadeniz xx (Buğra dk. 85 ?) Caner Hüseyin Bağ xx, Mirkan Aydın xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Mavga, Yasin, Qıjali


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Del Valle (dk. 31), Özgür Can (dk. 90+2) (Giresunspor), Helder Barbosa (dk. 54), Mirkan (dk. 76)(Hatayspor)


Sarı Kartlar: Rayane, Salih, Selim (Hatayspor), Del Valle, Bekir Özgür Can Özcan, Ahmet İlhan, Muhammed (Giresunspor) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Del Valle, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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