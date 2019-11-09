TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Osmanlıspor: 1

39. dakikada Osmanlıspor atağında Oğuz kaleci Adriano Facchini ile karşı karşıya kaldı. Keleci Adriano Facchini öne çıkarak ayakla yaptığı müdahale ile topu kornere çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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