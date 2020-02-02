TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar:


49. dakikada Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


73. dakikada Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Cemal Bingül xx, Hüseyin Aylak xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Idır Qaualı dk. 73 x), Rayane Aabid xx, Gökhan Karadeniz xx (Diop dk. 53 xx), Selim Ilgaz xx (Helder Barbosa dk. 65 x), Mirkan Aydın xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Giresunspor: Adriano xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xxx, Rusescu xx (Özgür Can Özcan dk. 67 x), İlhan Özek xx (Tanase dk. 90 ?), Murat Akça x, Yonathan Del Valle xxx (Mehmet Taş dk. 79 x), Renan da Silva xx, Uğur Akdemir xx, Bekir Yılmaz xx


Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor), Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor), Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Del Valle, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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