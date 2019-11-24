TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
57. dakikada, Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
Hatayspor: Akın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Furkan Şeker xx (Idir Ouali dk. 75 x), Aabid xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 69 x), Caner Hüseyin Bağ xx, Selim Ilgaz xx (Alican Özfesli dk. 82 ?), Mirkan Aydın xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Hamza Gür
Teknik Direktör: Bayram Toysal
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Wellington xx, Patrick Etoga xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhsin Yıldırım xx, Sayyadmanesh x (Enes Durmuş dk. 67 x), Cajic xx (Eslem Öztürk dk. 80 ?), Ali Dere x (Miray Bağış dk. 63 x), Diouf xx
Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Mensah, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Mesut Çaytemel (dk. 58 pen.)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, SadiKaraduman (Hatayspor), Patrick Etoga, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün (İstanbulspor) - HATAY