Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


57. dakikada, Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.


58. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx


Hatayspor: Akın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Furkan Şeker xx (Idir Ouali dk. 75 x), Aabid xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 69 x), Caner Hüseyin Bağ xx, Selim Ilgaz xx (Alican Özfesli dk. 82 ?), Mirkan Aydın xxx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Hamza Gür


Teknik Direktör: Bayram Toysal


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Wellington xx, Patrick Etoga xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhsin Yıldırım xx, Sayyadmanesh x (Enes Durmuş dk. 67 x), Cajic xx (Eslem Öztürk dk. 80 ?), Ali Dere x (Miray Bağış dk. 63 x), Diouf xx


Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Mensah, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Gol: Mesut Çaytemel (dk. 58 pen.)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, SadiKaraduman (Hatayspor), Patrick Etoga, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün (İstanbulspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Karadeniz, İstanbulspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı! Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]