TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 Keçiörengücü: 0

90. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan ortasında Soner Örnek ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor , Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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