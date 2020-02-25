TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Kapluhan xx, Hasan Hüeyin Tetik xx


Hatayspor: Akın Alkan xxx, Popov xx, Yusuf xxx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Rayane Aabid xx, Caner Hüseyin Bağ xxx, Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 68 xx), Selim Ilgaz xx (Helder Barbosa dk. 83 ?), Mirkan Aydın xx (Idır Quali dk. 72 xx)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Osmanlıspor: Santiago xx, Ali Eren İyican xx, Erıc Ayk Mbu x, Beykan Şimşek xxx, Ognjen Todorovic xx (Oğuz Yıldırım dk. 63 x), Jovan Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen x, Mehmet Yiğit xx, Erdem Çetinkaya xx, Tamer Aşık xx (Yiğit Kotan dk. 84 ?), Barış Zeren x (Okan Deniz dk. 17 xx)


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Yusuf Abdioğlu (dk. 10) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Alican Özfesli, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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