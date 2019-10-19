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Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1

20 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar


2. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt'un şutu ağlarla buluştu. 0-1


60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


84. dakikada Aabid'in kulladığı serbest atışta kaleciden seken topu alan Mirkan'ın pasında Hamza Gür'ün meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Kubilay Sönmez xx (Alican Özfesli dk. 70 x), Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 83 ?), Idir Ouali xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Hamza Gür dk. 74 xx), Rayane Aabid xx, Mirkan Aydın xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Jeremy Bokila


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Adil Demirbağ xx, Mehmet Uslu x (Orhan Taşdelen dk. 63 x), Hamidou Traore xx, Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç xx, Volkan Şen xx (Levent Ayçiçek dk. 81 ?), Sinan Kurt xx, Berk Yıldız x (Vedat Bora dk. 73 x), Joher Rassoul x, Anthony Stokes x


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Talha Sanuç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Goller: Sinan Kurt (dk. 2) (Adana Demirspor), Selim Ilgaz (dk. 60), Hamza Gür (dk. 84) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Sinan Kurt, Volkan Şen, Emrullah Şalk, Kurtuluş Yurt (Adana Demispor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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