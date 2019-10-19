TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1

60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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