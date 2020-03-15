TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


45. dakikada Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.


47. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


90+6. dakikada Helder Barbaso ceza sahası içinden düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Alican Özfesli xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xxx (Furkan Şeker dk.75 xx), Rahman Buğra Çağıran xx (Helder Barbosa dk. 81 x), Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın x (Hamza Gür dk. 67 xx)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Ümraniyespor: Burak Öğür x, Riad Nouri x, Mücahit Akçay x (Honore Gomis dk. 67 x), Bahadır Taşdelen x (Toncı Mujan dk. 67 x), Akabueze xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu x (Erdem Seçgin dk. 80 ?), Alaaddin Okumuş x, Glumac xx, Muhamed Gönülaçar x, Tarık Tekdal x


Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)


Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Süzen, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Son Dakika Haberleri
22:46 Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
22:38 Maçın ardından
22:37 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
22:31 Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"
22:30 Beşiktaş maçının ardından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 22:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]